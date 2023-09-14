14 сентября, 12:00,
обновлено 14 сентября, 12:12
Военная операция на Украине

FPV-дрон "Упырь" начали применять на донецком направлении в СВО

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Объемы производства FPV-дрона "Упырь" достигли 300-400 машин в месяц, сообщил представитель предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. FPV-дрон "Упырь" (first-person view, "вид от первого лица") начали применять на донецком направлении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия производителя.

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Он отметил, что ранее дрон поставлялся в подразделения от Грайворона до Херсона, на одном из участков его регулярное применение привело к отводу техники Вооруженных сил Украины на 5 км вглубь.

"Теперь наши дроны "Упырь" применяются и на донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап Вооруженных сил Украины. По той информации, которую мы получаем от подразделений, применяющих нашу технику, использование FPV-дронов заставляют противника отводить военную технику на более далекие позиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, FPV-дроны зарекомендовали себя и против катеров противника. "На такой скорости, которую развивает "Упырь", чтобы настичь лодку ВСУ, детонация может произойти и об воду, а область поражения даже самодельных фугасных снарядов такая, что личный состав противника в лодке не имеет никаких шансов. После поражения ряда катеров активность военных ВСУ снизилась, хотя до этого их перемещения между островами фиксировали довольно часто", - пояснил он.

Представитель предприятия производителя отметил, что также "Упыри" помогли подавить миномет противника в ходе операции по эвакуации российских военных, среди которых были раненые. "Прижали разведгруппу на одном из островов на Днепре, нужно было им помочь в эвакуации. Операторы на наших дронах смогли поразить миномет, который препятствовал их отходу. Этот случай - наша большая гордость", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, команда разработчиков вышла на объем производства 300-400 машин каждый месяц. "В целом у одного подразделения расход - три-четыре дрона в день, когда происходит позиционная война, без активных действий. Все, что мы сейчас отправляем в подразделения - за счет средств, которые присылают нам граждане России. Мы производим дроны силами двух цехов, довольно тесных - около 30 кв. м. Если нам помогут с помещением и хотя бы немного - с финансированием, думаю, на 1 тыс. "Упырей" в месяц мы выйдем", - добавил собеседник агентства.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий. Ранее он поставлялся в подразделении от Грайворона до Херсона, на одном из участков его регулярное применение привело к отводу техники ВСУ на пять километров вглубь. Команда разработчиков создала воздушный ретранслятор "Удлинитель", увеличивающий дальность полета в два раза. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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