Летчики Балтфлота на учениях нанесли массированные удары по наземным целям "противника"

Пилоты совершили полеты в заданный квадрат и нанесли ракетные удары, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Летчики соединения морской авиации Балтийского флота на учениях выполнили практические бомбометания и ракетные удары по мишеням на полигоне в Калининградской области. В маневрах было задействовано до 20 самолетов, а также порядка 20 единиц специальной военной техники, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ2 морской авиации флота отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты совершили полеты в заданный квадрат и нанесли ракетные удары, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника.

Упражнения, уточнили в пресс-службе, выполнялись на высотах от 200 м до 1 км с применением авиабомб и неуправляемых авиационных ракет по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

"Также летчики сверхзвуковых тяжелых истребителей четвертого поколения Су-27 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней, имитирующих аэродромную технику условного противника с использованием пушечного вооружения как одиночно, так и в составе пары", - рассказали в пресс-службе. Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе выполнения учебно-боевых задач.

За время учений было совершено свыше 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения. В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано до 20 самолетов, а также порядка 20 единиц специальной военной техники.