14 сентября, 15:19,
обновлено 14 сентября, 15:36
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером ракетный корабль ЧФ "Самум"

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Ракетный корабль на воздушной подушке проета 1239 "Самум"
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Атака была отражена, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) "Самум", атака была отражена. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"14 сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря", - заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что "в ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля".

Утром в Минобороны России сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотников над Крымом. Позже в ведомстве заявили о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря, попытка отражена, катера уничтожены. Позже в министерстве сообщили об уничтожении морской авиацией безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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