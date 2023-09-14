МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером ракетный корабль ЧФ "Самум"

Атака была отражена, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) "Самум", атака была отражена. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"14 сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря", - заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что "в ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля".

Утром в Минобороны России сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотников над Крымом. Позже в ведомстве заявили о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря, попытка отражена, катера уничтожены. Позже в министерстве сообщили об уничтожении морской авиацией безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.