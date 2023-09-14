Контрактники от Сургутского района Югры получат допвыплату в размере 150 тыс. рублей

С инициативой об оказании дополнительной финансовой поддержки военнослужащим выступили представители общественного совета

ТАСС, 14 сентября. Участники СВО при заключении контракта в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа смогут получить дополнительную единовременную выплату из бюджета муниципального образования в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

"В Сургутском районе действует новая мера поддержки для участников специальной военной операции. Заключив контракт в Сургутском районе, они дополнительно получат 150 тыс. рублей. Деньги на эти цели изыскали в бюджете муниципального образования", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, с инициативой об оказании дополнительной финансовой поддержки военнослужащим выступили представители общественного совета. В свою очередь, администрация Сургутского района разработала и отладила механизм предоставления выплат. Таким образом, участники СВО при заключении контракта в Сургутском районе единовременно получат 745 тыс. рублей.

"В эту сумму входят: выплата в 250 тыс. от Югры, 150 тыс. - выплата за каждые 4 месяца прохождения военной службы, причем первая выплата этой суммы производится при заключении контракта, 195 тыс. - от Минобороны РФ и еще 150 тыс. - дополнительно от Сургутского района. Общая сумма всех выплат с ежемесячным довольствием может составить порядка 3,5 млн рублей в год", - поясняется в сообщении.

При этом, денежные средства не единственная мера поддержки, которую оказывает администрация участникам СВО, рассказал первый заместитель главы Сургутского района Руслан Марценковский.

"Мы помогаем на всех этапах заключения контракта - предоставляем, если есть запрос, юридическую помощь, помогаем быстро, без проволочек собрать необходимый пакет документов, в том числе для получения выплат", - добавил Марценковский, его слова приводятся в сообщении.