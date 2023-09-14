Военные спасатели отработали в Туве поиск и эвакуацию экипажа "Союза МС"

В тренировке также участвовал личный состав смешанной авиационной эскадрильи, дислоцированной в Кызыле, и бригада неотложной помощи Новосибирского военного госпиталя и представители Тувинской региональной поисково-спасательной базы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы уральского объединения ВВС и ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели в Кызыле тренировку по поиску и эвакуации космонавтов с места приземления спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС". Об этом сообщили в Минобороны России.

"По замыслу мероприятия авиационные спасатели ВКС получили сигнал об условной неисправности в блоке первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" на этапе вывода ее на орбиту. Специалисты ПС и ПДС совместно с бригадой неотложной помощи на вертолетах Ми-8 выдвинулись к предполагаемому месту приземления спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС", обнаружили капсулу, а затем наземной техникой эвакуировали с места приземления экипаж корабля для их дальнейшего медицинского обследования", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в тренировке также участвовал личный состав смешанной авиационной эскадрильи, дислоцированной в Кызыле, и бригада неотложной помощи Новосибирского военного госпиталя и представители Тувинской региональной поисково-спасательной базы.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. В основной экипаж вошли заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".