Самолеты и беспилотники коалиции США за сутки 15 раз нарушали воздушное пространство Сирии

Замруководителя ЦПВС Вадим Кулить отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали пять нарушений парой истребителей F-35, парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 15 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны коалиции зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов", - сказал он.

Кулить добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-35, парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул замруководителя центра.