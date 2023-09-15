Российские войска начали применять робота БРГ-1 для эвакуации раненых в зоне СВО

Наземный робототехнический комплекс может развивать скорость до 15 км/ч, дальность его работы составляет 700 м, предельный переносимый вес - 250 кг, сообщил источник в ОПК России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские войска начали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"На данный момент в зоне СВО применяется один наземный робототехнический комплекс БРГ-1, изделие было поставлено два месяца назад. Комплекс используется как для эвакуации раненых, так и для доставки грузов. Платформа создана одним из российских научно-производственных объединений совместно с благотворительным фондом "Народный фронт". Аналогов комплекса в зоне СВО на сегодняшний день нет", - заявил собеседник агентства.

Эвакуация раненого происходит волоком: к платформе крепятся рулонные спасательные медицинские носилки или аналогичное средство для эвакуации, и она увозит пострадавшего бойца из опасной зоны. БРГ-1 способен развивать скорость до 15 км/ч по пересеченной местности. "Платформа оборудована видеокамерой. Дальность работы комплекса - 700 м, с использованием ретранслятора дальность увеличивается до 5 км. Предельный вес, который может тянуть робот, составляет 250 кг", - отметил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что изделие в значительной степени сделано из российских комплектующих. "Особенность платформы в том, что примерно 90% составляющих платформы российского производства. Разработчик, научно-производственное объединение, самостоятельно делает платы и применяет их для своих изделий", - сказал он.