Штурмовики Су-25СМ накрыли ракетами опорник ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что удар выполнялся осколочно-фугасным типом снарядов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) накрыли пуском неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Экипажи штурмовиков Су-25СМ ЦВО выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Огибая рельеф местности на скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте 20 м, летчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт украинских националистов пуском авиационных неуправляемых ракет", - сказали в военном ведомстве.

Удар выполнялся осколочно-фугасным типом снарядов, позволяющих эффективно поражать площадные цели, живую силу, а также уничтожать легкие укрепления противника, добавили в Минобороны. После применения авиационных средств поражения летчики, выполнив противоогневой маневр, вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему боевому вылету.

"Выполнили полет по установленному маршруту на предельно малой высоте двумя парами самолетов Су-25СМ, по цели отработали неуправляемым ракетным вооружением С-8", - рассказал старший летчик с позывным Рыжий.

Воздушная поддержка огнем авиации подразделений группировки "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей на линии боевого соприкосновения, уточнили в Минобороны. В ходе проведения специальной военной операции экипажи штурмовой авиации выполняют боевые задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Сейчас самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ.

Штатное вооружение: авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".