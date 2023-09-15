15 сентября, 02:07,
обновлено 15 сентября, 02:10
Военная операция на Украине

Группировка "Запад" сорвала ротацию ВСУ в районе Двуречной в Харьковской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский рассказал, что мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Ковалевки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию своих подразделений на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области была сорвана в результате действий группировки российских войск "Запад". Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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"В полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе Двуречная", - сообщил он.

Зыбинский добавил, что мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Ковалевки.

Зыбинский также рассказал, что экипажи российских ударных вертолетов и штурмовой авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы и технике ВСУ на купянском направлении. "Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районе Сеньковки, Петропавловки, Котляровки, Вишневой и Надии", - сообщил он.

По данным Зыбинского, в контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила две самоходные артиллерийские установки М109 Palladin и 2С1 "Гвоздика", а также буксируемую гаубицу М777 в районе урочища Ревучее, Песчаного и Малой Шавковки. "Общие потери противника составили до роты живой силы, один БТР М113, три беспилотных летательных аппарата", - подытожил Зыбинский. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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