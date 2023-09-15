Моряки Северного флота установили памятный знак на острове Беннета в Арктике

Как сообщили в пресс-службе флота, его посвятили русским первопроходцам

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Моряки Северного флота в ходе дальнего похода в составе арктической экспедиционной корабельной группировки установили памятный знак на острове Беннета, который входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море, сообщила пресс-служба флота.

"Североморцы перелетели на скалистые берега острова на борту вертолета Ка-27 с большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Группу военнослужащих возглавил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, под флагом которого проходит арктический дальний поход. На возвышенности к одному из валунов моряки прикрепили гранитный памятный знак с надписью "Русским первопроходцам от моряков-североморцев 21 века". Рядом с памятным знаком установили государственный флаг Российской Федерации, Андреевский флаг и флаг Русского географического общества", - говорится в сообщении.

Аналогичный памятный знак в ближайшее время моряки-североморцы планируют установить и на острове Генриетты, входящем в группу островов Де-Лонга.

Остров Беннета занимает площадь 156 кв. км. Административно относится к Булунскому улусу Якутии. Известен тем, что после его открытия в 1881 году многие ученые отождествляли его с гипотетической Землей Санникова - островами-призраками, которые якобы видели некоторые исследователи XIX века, в том числе Яков Санников. В 1902 году на остров отправился с экспедицией арктический исследователь Эдуард Толль. В 1903 году на поиски пропавшей экспедиции Толля выдвинулась поисково-спасательная экспедиция под руководством Александра Колчака, которая следов Толля не обнаружила и вернулась назад без потерь.

В 1914 - 1915 годах к острову совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск русский гидрограф, геодезист и исследователь Арктики Борис Вилькицкий. В советские годы на острове побывало несколько научных и исследовательских экспедиций.

В настоящее время Северный флот на постоянной основе решает задачи по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктике. Североморцы действуют в акватории Восточно-Сибирского моря в ходе своего 12-го арктического похода.