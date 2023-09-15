Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Приморье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Приморье. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Большом Камне. В пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа", - отметили в министерстве.

Директор "Звезды", рассказали в ведомстве, доложил Шойгу о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок и о строительстве плавучего докового комплекса. "Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа. Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок", - подчеркнули там.

ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.