15 сентября, 05:06
Военная операция на Украине

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе в Арсеньеве

Глава Минобороны РФ проводит рабочую поездку в Приморском крае

АРСЕНЬЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход исполнения гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве, который выпускает вертолеты Ка-52.

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Глава Минобороны в пятницу посетил с рабочей поездкой Приморье. На заводе Шойгу продемонстрировали производство в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.

Директор предприятия Сергей Шамшура рассказал Шойгу, что модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы прицельного комплекса, радиолокационного слежения и вооружение с существенно возросшими характеристиками.

По словам Шамшуры, в цехе окончательной сборки ведется в том числе и доработка вертолетов, выполняющих задачи в зоне СВО. "Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - отметил директор предприятия.

Также Шойгу ознакомился с тренажерным комплексом, в котором летчиков обучают нюансам пилотирования и эксплуатации радиоэлектроники Ка-52М.

"Это же серьезный комплекс, это же не шутки", - сказал Шойгу и спросил у своего заместителя Алексея Криворучко о наличии подобных в учебных заведениях ведомства. Криворучко ответил, что комплекс есть. Шойгу пообещал его проверить. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПриморский крайВоенная операция на Украине
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