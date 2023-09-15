15 сентября, 05:09,
обновлено 15 сентября, 05:11

Шойгу указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М

Министр обороны РФ указал руководству завода на необходимость повышения защищенности летчиков

АРСЕНЬЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М и защищенности их летчиков.

В пятницу глава Минобороны РФ проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс", выпускающий боевые вертолеты Ка-52М. Там он осмотрел цеха и провел совещание с руководством завода.

Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков - повышать, указал руководству завода министр во время совещания. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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