15 сентября, 05:11

Объем по выполнению оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" вырос вдвое

Как сообщил директор предприятия Сергей Шамшура, приоритет отдается изготовлению машин для ВС РФ

АРСЕНЬЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему завод.

В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе Минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.

"В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика", - доложил директор "Прогресса" министру.

Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПриморский край
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