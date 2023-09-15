Ростех и "Алмаз-Антей" создали систему управления полетами беспилотников

По данным госкорпорации, разработка в первую очередь актуальна для крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург

МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Ростех совместно с концерном "Алмаз-Антей" и компанией "Флай дрон" разработал систему управления полетами беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Ростех в кооперации с концерном "Алмаз-Антей" и компанией "Флай дрон" при участии компании "Азимут" создал автоматизированную систему, которая может решить вопросы с управлением полетами беспилотников, противодействием атакам дронов и обеспечением безопасного неба в регионах. В состав системы интегрированы решения для управления полетами БПЛА, средства радиолокации, РЭБ и ПВО", - рассказали в Ростехе.

Там уточнили, что разработка в первую очередь актуальна для крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, в перспективе ее могут масштабировать на все регионы страны, считают в госкорпорации.

"У нас уже есть готовые решения в этой области, а потому стоимость их внедрения на уровне региона может быть минимальной по затратам. Фактически у региональных властей появляется возможность бесплатно получить инструментарий для контроля за полетами дронов. Чем больше регионов подключатся к этой работе, тем более развитым будет типовое решение, тем выше будет ситуационная осведомленность и тем меньше потребуется доработок", - подчеркнули там.

В пресс-службе уточнили, что возможность запуска данных сервисов была доведена до Минтранса летом, позднее прошли обсуждения этого предложения с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в РФ. Официальные органы в целом положительно отреагировали на инициативу Ростеха. Сейчас госкорпорация ожидает позицию Минтранса и Росавиации.

"Очевидно, что реализовать подобный проект не под силу ни одной другой организации, потому что мы собрали сильнейшие компании в этой сфере. Таких компетенций больше нет ни у кого в стране", - прокомментировали в Ростехе.