Силы РФ уничтожили украинскую гаубицу Д-30 и позицию ВСУ в Херсонской области

Представитель оперативных служб региона сообщил, что на херсонском направлении потоплена лодка с шестью военнослужащими ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 15 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили гаубицу Д-30 и позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом (потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

По его данным, на херсонском направлении потоплена лодка с шестью военнослужащими ВСУ и уничтожена позиция, на каховском направлении - место дислокации украинской армии, три автомобиля выведены из строя.