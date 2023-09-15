15 сентября, 09:23,
обновлено 15 сентября, 09:40

Путин заявил, что за 2023 год подписали 300 тыс. контрактов с ВС РФ

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По словам президента, военные "готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины"

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Около 300 тыс. контрактов подписано с Вооруженными силами (ВС) РФ за этот год по состоянию на утро 15 сентября, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Путин напомнил, что несколько дней назад говорил о подписании с ВС РФ 270 тыс. контрактов, но, по словам президента, эти данные устарели.

"Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано", - сказал он. Путин подчеркнул, что эти люди готовы защищать интересы РФ и пожертвовать жизнью в интересах Родины. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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