Путин заявил, что за 2023 год подписали 300 тыс. контрактов с ВС РФ

По словам президента, военные "готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины"

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Около 300 тыс. контрактов подписано с Вооруженными силами (ВС) РФ за этот год по состоянию на утро 15 сентября, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин напомнил, что несколько дней назад говорил о подписании с ВС РФ 270 тыс. контрактов, но, по словам президента, эти данные устарели.

"Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано", - сказал он. Путин подчеркнул, что эти люди готовы защищать интересы РФ и пожертвовать жизнью в интересах Родины.