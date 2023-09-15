Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 55 военнослужащих

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики на краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, а также орудие Д-20", - говорится в сообщении.