МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР узла связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в Донецкой Народной Республике уничтожили узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.
В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.