15 сентября, 11:27, Военная операция на Украине МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР узла связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

В ведомстве заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах