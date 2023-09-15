15 сентября, 11:27,
обновлено 15 сентября, 11:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР узла связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

В ведомстве заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в Донецкой Народной Республике уничтожили узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

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"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.

В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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