Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, что в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки и Майорска, противник потерял до 275 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

Также в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, добавили в МО РФ.