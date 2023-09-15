Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили более 175 военнослужащих

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 175 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

"Потери противника на данном направлении составили более 175 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 гаубицы Д-30, а также 1 орудие Д-20", - добавили в МО РФ.