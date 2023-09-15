Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в районе Работина

По данным ведомства, общие потери противника на запорожском направлении составили более 145 военных

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работина в Запорожской области. Общие потери противника на запорожском направлении составили более 145 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в военном ведомстве, "западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ". В Минобороны РФ уточнили, что всего на запорожском направлении было уничтожено "более 145 украинских военнослужащих и 3 автомобиля". "В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также три гаубицы Д-30 и одна Д-20", - заключили там.