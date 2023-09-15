15 сентября, 11:30
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на херсонском направлении до 75 военных ВСУ

В ведомстве сообщили, что в районе населенного пункта Садовое уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 75 военнослужащих и 2 самоходных артиллерийских установки (САУ) "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также 2 самоходных артиллерийских установки "Акация" - сказали в ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. 

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