Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник

В ведомстве рассказали, что также перехватили три снаряда HIMARS

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватили три снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - проинформировали в оборонном ведомстве.