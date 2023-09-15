15 сентября, 11:35,
обновлено 15 сентября, 11:37
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник

В ведомстве рассказали, что также перехватили три снаряда HIMARS

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватили три снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - проинформировали в оборонном ведомстве. 

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