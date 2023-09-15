Крупнейший российский производитель беспилотников предотвратил утечку коммерческих данных

В АО "Кронштадт" сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский производитель беспилотных летательных аппаратов АО "Кронштадт" своевременно выявил и предотвратил распространение сотрудником компании сведений, представляющих коммерческую тайну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве задержан 36-летний программист, который с августа 2022 года работал на АО "Кронштадт". По данным канала, айтишник копировал информацию компании, которая относилась к коммерческой тайне, а также публиковал в сети пароли к учетным записям коллег. В настоящее время программист находится под подпиской о невыезде, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"Бывший сетевой инженер компании "Кронштадт" действительно осуществлял распространение сведений конфиденциального характера, находясь при исполнении должностных обязанностей. <...> Он выкладывал [в интернет] составляющие коммерческую тайну персональные и технические учетные записи, а также действующие пароли к ним. Службой безопасности компании "Кронштадт" правонарушение была своевременно выявлена и предотвращена утечка сведений, составляющих коммерческую тайну", - заявили в пресс-службе организации.

В АО "Кронштадт" также подчеркнули, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

АО "Кронштадт" - предприятие полного производственного цикла по созданию беспилотных авиационных комплексов. Компания является разработчиком и производителем ударного беспилотника "Орион", также известного как "Иноходец". В августе "Кронштадт" объявил, что новейший ударный БПЛА "Сириус" совершил первый полет.