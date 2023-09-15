15 сентября, 11:59

Шойгу поздравил волейболистку Людмилу Смирнову со 100-летием

Глава Минобороны РФ отметил, что фронтовая закалка, неудержимая воля к победе, оптимизм и сила духа "нашли свое продолжение в спорте"

МОСКВА, 15 сентября /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил со 100-летним юбилеем ветерана ЦСКА волейболистку Людмилу Смирнову, сообщили в Минобороны России.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея - 100-летия со дня рождения! Вам довелось стать свидетелем многих ключевых событий нашей эпохи, пройти боевой путь от Москвы до Берлина в годы Великой Отечественной войны", — обратился Шойгу к Смирновой в поздравительном адресе, который зачитал замминистра обороны Николай Панков в ходе торжественного открытия Аллеи Памяти, приуроченной к 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительном адресе главы военного ведомства отмечено, что фронтовая закалка, неудержимая воля к победе, оптимизм и сила духа "нашли свое продолжение в спорте".

"Представляя клуб ЦСКА на всесоюзных соревнованиях и чемпионатах по волейболу, вместе со своими товарищами вы закладывали победные традиции армейского спорта. Позже, выступая в составе ветеранских команд, вы неизменно показывали примеры стойкости, самодисциплины и безграничной преданности любимому делу", - привел Панков слова министра.

Также Шойгу в своем поздравлении выразил уважение заслуженной спортсменке, пожелал ей доброго здоровья, жизненных сил и благополучия. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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