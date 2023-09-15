Летчики Балтийского флота на учениях отработали удары по кораблям "противника" на Балтике

В маневрах задействовали более 10 самолетов

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота во время учений отработали тактику действий при нанесении ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в Балтийском море, сообщила пресс-служба флота.

"Получив приказ, пилоты фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ под прикрытием звена истребителей Су-27 совершили полеты в заданный квадрат моря, где провели атаки по мишеням, имитирующим отряды кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

Средства объективного контроля показали, что надводные цели были уничтожены авиационными средствами поражения, отметили в пресс-службе.

В общей сложности, в плановых учениях было задействовано более 10 самолетов соединения морской авиации флота. Помимо нанесения ударов с воздуха, экипажи самолетов отработали приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника, сказали в пресс-службе.

"Основные цели учения - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники морской авиации - достигнуты", - подчеркнули во флотской пресс-службе.

О самолетах

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Су-27 (по классификации НАТО - Flanker, "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.