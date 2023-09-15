15 сентября, 15:28,
обновлено 15 сентября, 15:39

МО РФ опровергло информацию о гражданине Таджикистана в пропавшем вертолете Ми-8

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

В ведомстве сообщили, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие - граждане Российской Федерации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что на вертолете Ми-8, который пропал в августе 2023 года, находился гражданин Таджикистана. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и Telegram-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе т. г. российского вертолета Ми-8 гражданине Таджикистана абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что только военнослужащие - граждане РФ входят в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил. 

Теги:
ТаджикистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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