Корвет Балтфлота "Стойкий" успешно выполнил ракетные стрельбы комплексом "Редут"

Также проводилась точная стрельба по специальной воздушной мишени, имитирующей малоразмерную маневрирующую аэродинамическую цель, сообщили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Корвет Балтийского флота "Стойкий" успешно выполнил серию практических стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска "Редут", сообщила пресс-служба флота.

"Корвет "Стойкий" успешно выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море зенитным ракетным комплексом "Редут". Средствами объективного контроля было отмечено попадание ракетой по морскому щиту, имитирующему надводную цель и расположенному на значительном удалении от корабля", - говорится в сообщении.

Кроме того, была выполнена точная стрельба по специальной воздушной мишени, имитирующей малоразмерную маневрирующую аэродинамическую цель, отметили в пресс-службе.

"Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением "противником" средств радиоэлектронного противодействия", - уточнили в пресс-службе.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение с практическими стрельбами , был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Задачи по обеспечению безопасности в районе ракетных пусков выполняли свыше 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, что обеспечило высокий уровень безопасности проведения мероприятия.

После выполнения огневой задачи экипаж корвета провел несколько корабельных учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, отработали элементы маневрирования и прохождения кораблем узкости.

О корвете

"Стойкий" - корвет проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.