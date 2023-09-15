Минобороны РФ сообщило о 10 нарушениях воздушного пространства Сирии

По данным ведомства, инциденты зафиксированы в районе Эт-Танф

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной коалиции во главе с США за прошедшие сутки 10 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции, - отметил контр-адмирал.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано 13 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.