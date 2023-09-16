Первый импортозамещенный автомобиль семейства "Тайфун" прошел госиспытания

Представитель компании-производителя АО "Ремдизель" сообщил, что ведутся переговоры с заказчиками

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", после импортозамещения всех агрегатов получивший новое название "Феникс", успешно прошел государственные испытания и скоро будет поставлен заказчикам. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-производителя АО "Ремдизель".

"Машина «Феникс», оснащенная опорно-поворотным устройством, успешно прошла госиспытания и получила «литеру». В настоящее время ведутся переговоры с заказчиками. Кроме того, в ближайшее время в медицинские подразделения поступит санитарная версия этого автомобиля «Линза»", - рассказал он.

О завершении полного импортозамещения автомобиля "Тайфун-К53949" представитель "Ремдизеля" сообщил ТАСС во время международной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби. По его словам, в результате также сокращена скорость сборки машины. Остальные автомобили должны завершить процесс импортозамещения до конца текущего года.

"Феникс" предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств в ходе выполнения учебно-боевых задач. Внутри бронированного корпуса боевой машины расположены 10 сидений для экипажа и десанта. Конструктивно броневик исполнен на шасси с колесной формулой "четыре на четыре", при снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч, имея запас хода в 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Построенный на базе "Тайфуна" бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок. Ее снаряженная масса составляет чуть более 15 тонн, а броня обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от пуль калибра 7,62 мм и осколков. Максимальная скорость "Линзы" достигает 105 км/ч.