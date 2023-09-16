ВС РФ отразили пять атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

Украинская армия потеряла около 40 боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" во взаимодействии с артиллерией сорвали и отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 40 боевиков, уничтожены БМП и станция РЭБ", - сказал он.

Он также добавил, что высокоточным снарядом "Краснополь" был поражен пункт управления беспилотниками. "В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов, поражен 120-мм миномет противника", - заключил Савчук.