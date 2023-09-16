Бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6 500 км

Как сообщили в Минобороны РФ, лидеру КНДР Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6 500 км. Об этом говорится в видео Минобороны России.

"Несет ракету Х-БД с дальностью более 6 500 км", - сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, грузоподъемность данного самолета составляет 100 тонн. Как пояснил Шойгу, здесь установлены две кассеты по шесть ракет.

Ким Чен Ыну, помимо Ту-160, представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

В новость внесена правка (09:59 мск) - уточняется цитата во втором абзаце.