Ракету для Ту-22М3 оснастят новыми боевыми частями массой до 1 700 кг

Дальние бомбардировщики применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ракета для дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 доработана для оснащения новыми боевыми частями с увеличенной массой до 1 700 кг. Об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Следующий самолет - Ту-22М3. Сейчас мы доработали эту ракету новыми боевыми частями, которые увеличат ее мощность до 1 700 кг", - сказал Кобылаш.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Практическая дальность полета равна 7 тыс. км. Могут использоваться в качестве носителей ядерного оружия.