16 сентября, 06:56,
обновлено 16 сентября, 07:13
Визит Ким Чен Ына в Россию

Ракету для Ту-22М3 оснастят новыми боевыми частями массой до 1 700 кг

Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш, лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Дальние бомбардировщики применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ракета для дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 доработана для оснащения новыми боевыми частями с увеличенной массой до 1 700 кг. Об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Следующий самолет - Ту-22М3. Сейчас мы доработали эту ракету новыми боевыми частями, которые увеличат ее мощность до 1 700 кг", - сказал Кобылаш.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Практическая дальность полета равна 7 тыс. км. Могут использоваться в качестве носителей ядерного оружия. 

Теги:
РоссияВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
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