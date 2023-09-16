Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом"

В военном ведомстве уточнили, что украинский танк поразили на херсонском направлении

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство поделилось видеокадрами уничтожения бронетехники противника. "Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что за сутки на херсонском направлении было уничтожено до 75 военнослужащих ВСУ и 2 самоходных артиллерийских установки "Акация".