16 сентября, 07:30
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом"

© Минобороны России

В военном ведомстве уточнили, что украинский танк поразили на херсонском направлении

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Военное ведомство поделилось видеокадрами уничтожения бронетехники противника. "Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что за сутки на херсонском направлении было уничтожено до 75 военнослужащих ВСУ и 2 самоходных артиллерийских установки "Акация". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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