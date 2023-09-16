16 сентября, 08:48
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили украинские САУ "Гвоздика" и 120-мм миномет под Херсоном

Трое военнослужащих ВСУ погибли, еще четверо получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки САУ "Гвоздика" и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В островной зоне уничтожены позиция ВСУ и 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, на каховском направлении - позиция и гаубица Д-30. 

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