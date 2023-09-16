В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

В ведомстве отметили, что БПЛА сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории России беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"16 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.