16 сентября, 10:59
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

В ведомстве отметили, что БПЛА сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории России беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"16 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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