16 сентября, 11:10,
обновлено 16 сентября, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск по итогам текущей недели улучшили тактическое положение в результате активных действий на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

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"На купянском направлении в результате активных действий подразделения Западной группировки войск улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности. Отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон", - заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что потери противника составили до 400 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. "Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. 

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