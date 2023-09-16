МО РФ заявило о нанесении удара по аэродрому Долгинцево у Кривого Рога

Уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 ВС Украины, добавили в ведомстве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево у Кривого Рога в Днепропетровской области, уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"11 сентября Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области. По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины", - сказали в военном ведомстве.