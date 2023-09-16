16 сентября, 11:11,
обновлено 16 сентября, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении удара по аэродрому Долгинцево у Кривого Рога

Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 ВС Украины, добавили в ведомстве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево у Кривого Рога в Днепропетровской области, уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"11 сентября Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области. По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины", - сказали в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация