МО РФ сообщило об уничтожении 15 катеров ВСУ в акватории Черного моря за неделю

Из них 12 были безэкипажными катерами полупогружного типа, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили 15 катеров различного назначения Вооруженных сил Украины за неделю. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также 3 быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, истребительная авиация ВКС РФ уничтожила 13 сентября в районе Красного Лимана в ДНР украинский вертолет Ми-8.

Средствами ПВО перехватили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 472 самолета, 249 вертолетов, 6 810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 881 танк и других боевых бронированных машин, 1 150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 035 единиц специальной военной автомобильной техники.