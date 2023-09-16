МО РФ сообщило, что за неделю на донецком направлении ВСУ потеряли более 1,7 тыс. военных

Вооруженные силы РФ отразили 34 атаки ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении за неделю отразили 34 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял более 1 700 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За прошедшую неделю на данном [донецком] направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.