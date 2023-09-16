МО РФ заявило, что ВСУ на запорожском направлении потеряли более 740 бойцов

По данным ведомства, украинская армия также потеряла 20 танков и бронированных машин

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на запорожском направлении превысили 740 военных, 20 танков и боевых бронированных машин. Как сообщили в Минобороны России, командование ВСУ было вынуждено начать вывод десантно-штурмовой бригады в тыл из-за значительных потерь.

"В результате значительных потерь личного состава украинское командование было вынуждено начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности. Для удержания позиций на данном участке в настоящее время задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. В ходе боев потери противника составили более 740 украинских военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника, добавили в МО РФ.