МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1,1 тыс. военнослужащих на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что добровольно сдающиеся в плен военнослужащие жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) по итогам недели потеряли свыше 1 100 военнослужащих убитыми и ранеными на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За прошедший период противник на данном направлении потерял свыше 1 100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 7 орудий полевой артиллерии. Российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава.