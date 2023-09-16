В ВС РФ сообщили об усилении работы артиллерии ВСУ под Соледаром и концентрации войск

По словам командира бригады с позывным Батя, такие действия могут говорить о планах начать наступление на этом участке

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины существенно усилили работу артиллерии в зоне ответственности добровольческой казачьей бригады "Терек" под Соледаром, а также сосредотачивают войска, что может говорить о планах начать наступление на этом участке. Об этом сообщил ТАСС командир бригады с позывным Батя.

"Что характерно для нашего участка обороны - очень активная работа артиллерии противника, особенно в последнее время. В ночное время отмечается большое движение противника и сосредоточение сил и средств. Ночью слышно шум тяжелой техники - танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. Мы сейчас находимся в обороне и готовимся к отражению атак, если на нашем участке они будут предприняты. Они постоянно пытаются прощупать расположение наших огневых средств, мы ощущаем или ожидаем какие-то наступательные действия на нашем участке", - сказал Батя.

Он добавил, что на других направлениях, где ВСУ пытаются продвинуться, у них нет особых успехов, поэтому, вероятно, сейчас они ищут новые участки, на которых рассчитывают получить какой-то эффект от наступательных действий.

В свою очередь как рассказал ТАСС заместитель командира батальона "Скиф" (входит в бригаду "Терек") с позывным Хаджа, украинские диверсионно-разведывательные группы регулярно прощупывают оборону казачьей бригады. "С их стороны идет постоянная работа, где нас взять на слабо, где слабые места. Постоянно выдвигаются ДРГ. Минимальная численность ДРГ - это тройка-пятерка, максимальная численность - 15 человек. Их задача - зайти минимальными силами обезвредить какие-то точки и уйти", - рассказал Хаджа.