"Царские волки" и батальон Судоплатова намерены совместно готовить операторов БПЛА

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что "судоплатовцы имеют не только очень хороший боевой опыт, но и техническую подготовку в боевых условиях"

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Военно-технический центр "Царские волки" и батальон Судоплатова намерены совместно готовить операторов беспилотников, сообщил в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий по итогам встречи с руководителем военно-технического центра Дмитрием Рогозиным.

"Дмитрий Олегович Рогозин и бойцы центра специального военно-технического назначения "Царские волки" посетили позиции батальона Судоплатова. Накануне мы встречались с Дмитрием Олеговичем и обсуждали перспективы совместной работы специалистов военно-технического центра и батальона Судоплатова по подготовке операторов БПЛА в сфере аэроразведки, а также другие технические направления работы для нужд фронта", - написал Балицкий.

Он отметил, что "судоплатовцы имеют не только очень хороший боевой опыт, но и техническую подготовку в боевых условиях". "Уверен, что благодаря совместной работе подготовка наших подразделений усилится", - добавил Балицкий.