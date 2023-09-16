В объединении ВВС и ПВО Северного флота прошли учения с беспилотниками

В тренировочных мероприятиях задействовали около 25 военнослужащих

ТАСС, 16 сентября. Плановые учения с использованием беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" прошли в объединении ВВС и ПВО Северного флота, сообщает пресс-служба флота.

"Военнослужащие полка беспилотных летательных аппаратов объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановые учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве гарнизона. На протяжении нескольких летных смен расчетами БПЛА "Орлан-10" был отработан комплекс задач по предназначению, среди которых разведка замаскированных объектов, видеофиксация наземной обстановки и передача данных оператору в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Запуск беспилотника "Орлан" может осуществляться с небольших площадей и при неблагоприятных погодных условиях, что позволяет работать в суровых условиях Крайнего Севера. Общее количество налета за неделю составило более 20 часов. Всего в проведении полетов задействовали до 25 военнослужащих.

Беспилотники "Орлан" активно применяются с начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. "Орлан-10" в разную погоду и в любое время суток видит вражеские позиции и безошибочно корректирует огонь. Оснащение беспилотника современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением помогает эффективно справляться с функциями, что способствует успешному выполнению боевых задач.