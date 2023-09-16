В МО РФ сообщили об обстреле террористами из ПТУР провинции Латакия

Погибли трое сирийских военных

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Террористы применили противотанковый ракетный комплекс (ПТУР) для обстрела сирийской провинции Латакия, в результате удара погибли трое сирийских военнослужащих. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. В районе населенного пункта Амкия провинции Латакия в результате обстрела из ПТУР, произведенного террористами из района Эль-Анкави, погибли трое сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.

По его словам, в результате нападения диверсионной группы боевиков на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Кулить добавил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. "За сутки со стороны коалиции зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил он.

Кулить уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул он.