17 сентября, 02:03
Военная операция на Украине

ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, были ликвидированы две группы пехоты Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодонецкое на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого. В результате наступательных действий ликвидированы две группы пехоты ВСУ севернее Пехотного и северо-западнее Старомайорского. Артиллерийским огнем уничтожены пикапы с националистами в Константиновке и Углесборочной", - заявил Чехов.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты западнее Макаровки, севернее Владимировки, в Угледаре и севернее Никольского. "Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского", - добавил Чехов. 

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© Информационное агентство ТАСС
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