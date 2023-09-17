17 сентября, 06:50
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет в Херсонской области

Погибли четыре военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения, сообщил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицу "Мста-Б" и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: четыре военнослужащих ВСУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ, на каховском направлении - миномет калибра 120 мм с расчетом и боекомплектом. 

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