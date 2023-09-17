В авиации ВМФ РФ сообщили о незаметной слежке за субмариной США в течение девяти часов

Как отметил начальник авиации Андрей Пахомов, если бы на подлодке заметили, что ее сопровождают, то был бы предпринят маневр уклонения и ухода от преследования

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Противолодочные силы Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России в марте 2023 года обнаружили и девять часов незаметно сопровождали субмарину ВМС США, сообщил начальник морской авиации ВМФ России полковник Андрей Пахомов.

"В марте месяце была внезапная проверка по указанию верховного главнокомандующего [Вооруженными силами РФ Владимира Путина] под руководством главнокомандующего военно-морским флотом проходила внезапная проверка Тихоокеанского флота, в процессе которой силами противолодочной авиации в назначенных районах была обнаружена американская подводная лодка. <...> Она шла в подводном положении и не обнаружила, что ее сопровождают. Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов", - сказал Пахомов в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

При этом, как отметил Пахомов, если бы на субмарине заметили, что ее сопровождают, то был бы предпринят маневр уклонения и ухода от преследования.